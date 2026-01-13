Für den technologielastigen Nasdaq 100 wird mit 25.830 Punkten ebenfalls ein etwas festerer Start erwartet. Zu den Kursgewinnern im Auswahlindex könnten Intel und AMD gehören, die vorbörslich um jeweils knapp 4 Prozent stiegen. Das Investmenthaus Keybanc Capital Markets hat für beide Chip-Aktien zum Übergewichten im Portfolio geraten.