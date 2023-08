Am Vortag hatten positiv aufgenommene US-Verbraucherpreise für letztlich moderate Gewinne an den US-Börsen gesorgt. Die Teuerung zog im Juli nicht ganz so deutlich an, wie von Analysten im Schnitt erwartet. Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank von grosser Bedeutung sind. Die Fed hatte im Juli nach einer Pause die Zinsen erneut angehoben. Das weitere Vorgehen jedoch bleibt offen.