Knapp eine Stunde vor der Startglocke indizierte der Broker IG Markets den Dow rund ein Prozent höher auf 53.040 Punkte. Damit fehlte dem Index nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern. Der Nasdaq 100 wurde moderat höher indiziert bei 28.310 Punkten. Hier ist es noch ein weiterer Weg aufwärts zu einem Rekordwert.