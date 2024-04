An den US-Börsen könnte die jüngste Erholung des Dow Jones Industrial am Mittwoch eine Auszeit nehmen. Der Leitindex, der zuletzt vier Börsentage in Folge gestiegen war, wurde rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG auf rund 38 500 Punkten taxiert und damit fast unverändert zum Vortagesschluss.