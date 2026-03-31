Der Dow dürfte am Dienstag einen neuen Erholungsversuch oberhalb der wichtigen Marke von 45.000 Punkten unternehmen. Am Vortag war ein solcher Versuch gescheitert. Von den Gewinnen war am Ende kaum etwas übrig geblieben. Der Broker IG berechnete den Dow rund eine Stunde vor der Startglocke gut ein Prozent höher bei 45.700 Zählern. Der Nasdaq 100 wird ebenfalls gut ein Prozent fester erwartet.