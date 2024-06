Die wichtigsten US-Aktienindizes könnten am Donnerstag wie schon tags zuvor unterschiedliche Richtungen einschlagen. Ein schwächer als gedachter Anstieg der US-Erzeugerpreise - eigentlich in positives Signale mit Blick auf die Inflation - hatte nur kurz einen positiven Effekt - anders als die am Mittwoch veröffentlichten, positiv aufgenommenen Verbraucherpreise.