Mit Alphabet eröffnet am Dienstag ein Börsen-Schwergewicht den Zahlenreigen der amerikanischen Technologiebranche. Ebenfalls erst nach dem Handelsende in New York berichten der Kreditkartenkonzern Visa und der Halbleiterkonzern AMD über ihre Geschäftsentwicklung. Zur Wochenmitte folgen dann die Zwischenberichte unter anderem des Softwarekonzerns Microsoft und des Internetkonzerns Meta , zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören. Weiter geht es am Donnerstag mit dem iPhone-Hersteller Apple und dem weltgrössten Onlinehändler Amazon .