General Motors (GM) importiert etwa einige Chevrolet-Modelle aus Werken in Mexiko und Kanada. Ford produziert ebenfalls einige Modelle für den US-Markt in Mexiko, wenngleich der Anteil geringer als bei GM ist. Zudem müssen die US-Hersteller «Revanche-Zölle» all der Länder fürchten, deren Unternehmen nun von den US-Autozöllen betroffen sind.