Nach der Kursrally am Vortag dürfte die Wall Street zur Wochenmitte mit behaupteter Tendenz starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart am Mittwoch kaum verändert bei 42.336 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag bei plus 0,2 Prozent.