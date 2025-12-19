Nike ist auf dem Weg aus seiner Krise wieder ins Straucheln gekommen. Zwar konnte der US-Sportartikelkonzern im abgelaufenen Quartal insgesamt mehr Geschäft vorweisen als von Experten gedacht. An entscheidenden Stellen hapert es aber weiterhin, im wichtigen Riesenmarkt China etwa oder bei der Marke Converse. Die Aktie sackte im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 11,5 Prozent ab.