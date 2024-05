Der Fahrdienstleister Uber enttäuschte mit seinen Buchungen im ersten Quartal. Eine schwächer als erwartete Nachfrage in Lateinamerika und der frühe Zeitpunkt der Osterfeiertage wurden als Gründe genannt. Das Papier sackte vorbörslich um knapp 9 Prozent ab. Dagegen übertraf der kleinere Konkurrent Lyft mit seinem Quartalsbericht die Analystenerwartungen, was für ein vorbörsliches Plus von knapp 5 Prozent sorgte.