Der Nasdaq 100 wurde ein halbes Prozent höher indiziert bei 25.870 Zählern. Grösster vorbörslicher Verlierer im Index waren die Aktien des Zahlungsdienstleisters Paypal , die um 7 Prozent absackten. Das Unternehmen blieb im Schlussquartal mit dem Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Es ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc führt. Dessen Aktien waren zuletzt auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen.