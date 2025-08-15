«Obwohl der Ausgang des Treffens zwischen Trump und Putin in Alaska ungewiss ist, gehen wir tendenziell von einem teilweisen Waffenstillstand aus», schrieb der JPMorgan-Experte Nicolaie Alexandru-Chidesciuc in einer Studie. Als zweitwahrscheinlichste Option sieht er eine Einigung auf ein weiteres Treffen auf höchster Ebene. Die Chance, dass es zu einem Friedensabkommen kommt, hält er in diesem Jahr aber weiterhin für gering, da Russlands Forderungen nach wie vor mit der Ukraine unvereinbar seien.