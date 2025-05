An den New Yorker Börsen zeichnen sich am Donnerstag leichte Verluste ab. Börsianer machten nach der Deeskalation im Zollstreit und einer zuletzt davon getragenen Erholungsrally einen nachlassenden Risikoappetit dafür verantwortlich, dass sich die Indizes neuerdings mit weiteren Kursgewinnen schwertun. Nun komme die Furcht vor einer konjunkturellen Abkühlung und überhitzten Märkten wieder, hiess es.