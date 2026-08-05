Die Saison der Quartalsbilanzen in den USA ist in vollem Gang und hinterlässt weiter ihre Spuren bei den Kursen. Bange Blicke bleiben ausserdem nach Nahost gerichtet, nachdem die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg den Ölpreis zuletzt deutlich unter Druck gesetzt hat. Im Iran-Krieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal «Axios» zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Strasse von Hormus.