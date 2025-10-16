Einerseits belasten die teilweise Schliessung der Bundesbehörden («Shutdown») und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China weiterhin den US-Aktienmarkt. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den schwächenden Arbeitsmarkt zu stützen. Zudem hoffen sie auf eine erfreuliche Berichtssaison, insbesondere der grossen Technologieunternehmen. Insofern dürften Tech-Werte zunächst gefragt bleiben. So sieht IG den Auswahlindex Nasdaq 100 0,5 Prozent höher.