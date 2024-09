Die Anleger bleiben am Donnerstag vor der Veröffentlichung frischer Konjunkturdaten verhalten gestimmt gegenüber US-Aktien. Am Vortag hatte sich die Lage stabilisiert nach einem Kursrutsch, der am Dienstag vor allem den Technologiesektor erwischt hatte. Indikationen deuten nun am Donnerstag auf relativ wenig Bewegung bei Standardwerten hin, aber nochmalige Verluste im Technologiesektor. Die Risikoscheu der Anleger habe bestand, hiess es von Experten.