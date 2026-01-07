Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Mittwoch rund eine Stunde vor dem Börsenstart auf 49.515 Punkte und damit 0,1 Prozent höher. Das wäre auch knapp ein neuer Rekord, nachdem der US-Leitindex bereits tags zuvor den erstmaligen Sprung über die Marke von 50.000 Punkten angepeilt, es am Ende aber nicht ganz geschafft hatte. Den Nasdaq 100 sah IG zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 25.588 Punkten.