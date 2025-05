Nach dem Vortagskurssprung wegen vermeldeter Zollfortschritte zeichnet sich am Dienstag an den US-Börsen ein durchwachsener Auftakt ab. Nach der Veröffentlichung aktueller Zahlen zur Inflationsentwicklung im April in den Vereinigten Staaten liegt die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial 0,4 Prozent tiefer bei 42.240 Punkten. Der Nasdaq 100 dagegen wird eine halbe Stunde vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher taxiert.