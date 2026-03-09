Der eskalierende Krieg im Nahen Osten und erneut stark steigende Öl- und Gaspreise dürften den US-Börsen zum Wochenauftakt Verluste einbrocken. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt am Montag fort. Der Leitindex Dow Jones Industrial könnte ein Tief seit Ende November ausloten. Rund eine Stunde vor der Startglocke wurde der Dow vom Broker IG gut ein Prozent schwächer indiziert bei knapp 47.000 Zählern.