Bei anderen Werten kommen eigene Zahlen oder die der Konkurrenz gut an. So schossen die Papiere von Vertiv vorbörslich um bis zu 20 Prozent nach oben. Der Spezialist für Rechenzentren, der mit Nvidia am iGenius-Supercomputer arbeitet, überzeugte mit dem Quartalsergebnis. Gleiches gilt für den Energiekonzern GE Vernova, dessen Papiere fast 10 Prozent zulegten. Mit den in Europa starken SAP schwammen Salesforce-Aktien mit. Der Konkurrent der Walldorfer mit gebrochenem Geschäftsjahr legt Anfang Juni wieder Zahlen vor, für die es von den Deutschen nun positive Signale gab./ag/jha/