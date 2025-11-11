Die Aussicht auf ein Ende des Regierungsstillstands hatte den Kursen am Vortag starken Auftrieb gegeben. Allen voran an der Tech-Börse Nasdaq hatten die Kurse kräftig zugelegt. Ein Ende des Shutdown wird immer wahrscheinlicher, nachdem der US-Senat einen Haushalt beschlossen hat. An den Börsen jenseits des Atlantiks scheint das aber nun eingepreist zu sein.