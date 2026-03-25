«Der Markt preist die Möglichkeit eines diplomatischen Auswegs ein», schrieb am Morgen der Marktbeobachter Stephen Innes. Die Lage bleibe aber fragil und damit anfällig für weitere abrupte Korrekturen. Der dominierende Faktor für die Märkte bleibe der Ölpreis, solange die physischen Handelsströme durch die Strasse von Hormus eingeschränkt sind. Am Mittwoch rutschte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Mai zunächst wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar.