Um vorbörslich knapp 22 Prozent ging es für Applied Digital nach oben, denn die australische Bank Macquarie will laut dem «Wall Street Journal» bis zu 5 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren investieren wird, die von dem digitalen Infrastrukturunternehmen gebaut werden. Zudem werde Macquarie einen Anteil von 15 Prozent am Hochleistungsrechnergeschäft von Applied Digital erhalten, hiess es.