Die US-Aktienmärkte dürften sich am Mittwoch erst einmal von ihren Vortagesverlusten erholen. Am Dienstag hatten enttäuschend ausgefallene US-Inflationsdaten die Anleger auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Daten hatten Sorgen am Markt befeuert, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. Allerdings waren die Börsen zuletzt auch sehr stark gelaufen. Mehr als ein kleiner Rücksetzer auf Rekordniveau ist es bisher denn auch nicht gewesen.

14.02.2024 14:57