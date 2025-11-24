Nach Ansicht der Berenberg Bank handelte es sich in den vergangenen Tagen um einen gesunden Rücksetzer. «Eine Korrektur war aus unserer Sicht überfällig und rein technischer Natur», schreiben sie am Montag in ihrem «Märkte-Monitor». Nun richte sich die Aufmerksamkeit wieder auf Donald Trumps umstrittenen 28-Punkte-Plan für die Ukraine. Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf einen verbesserten Entwurf für einen Friedensplan erstellt.