Geht es nach der Hamburg Commercial Bank, setzten Anleger zuletzt vor allem auf die Erzählung «KI hält alle seine Versprechen», etwa in Form von Produktivitätszuwächsen. Es gebe allerdings auch Szenarien, in denen aus der Künstlichen Intelligenz (KI) eine Blase entsteht oder sie sich sogar gegen die Menschen wenden könnte. «All diese möglichen Entwicklungspfade sind mehr oder weniger umstritten», schrieb daher der Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia in seinem Wochenkommentar.