Mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent hatte sich die Teuerung in den USA im November merklich abgekühlt. Damit seien die durchschnittlichen Markterwartungen klar unterschritten worden, schrieb Ralf Umlauf von der Helaba. «Weiterhin ist zwar die Zielverfehlung deutlich und auch die Kernpreise weisen eine Jahresrate klar oberhalb des Fed-Ziels auf. Gleichwohl werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed im kommenden Jahr wohl eher noch unterstützt.»