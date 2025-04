Nach dem jüngsten Ausverkauf am US-Aktienmarkt dürften sich die New Yorker Börsen am Dienstag etwas erholen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 2,9 Prozent höher auf 39.066 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex seine Talfahrt bereits abgebremst. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 wird am Dienstag 2,4 Prozent höher erwartet.