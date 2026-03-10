Mit der Erholung der Kurse an den US-Börsen dürfte es am Dienstag schon wieder vorbei sein. Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, wonach der Krieg im Nahen Osten «so gut wie beendet» sei, hatte am Vortag für Kursgewinne gesorgt. Doch eine Fortsetzung dieser zaghaften Aufwärtsbewegung zeichnet sich im vorbörslichen Handel nicht ab.