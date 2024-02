Tags zuvor noch hatten die Standard- und Techwerte an der Wall Street gemeinsam ihre Erholungsrally in Richtung ihrer Höchststände fortgesetzt. Die Anleger hatten hierfür auch einen Haken an bereits enttäuschende Inflationszahlen vom Dienstag gemacht, die nach den Rekorden zu Wochenbeginn für einen Kursrücksetzer gesorgt hatten. Nun könnten die Erzeugerpreisdaten die Sorgen vor womöglich noch länger hohen Zinsen abermals befeuern. Zuletzt waren solche Ängste der Investoren schnell wieder dem Vertrauen in eine weiche Landung der Wirtschaft gewichen.