Die Aktien von Dell, die bereits seit März von Rekord zu Rekord eilen, sprangen am Freitag vorbörslich um 33 Prozent auf 423 US-Dollar hoch. Der Konzern hatte zum Auftakt seines Geschäftsjahres unter anderem einen Umsatzsprung mit KI-Servern von 757 Prozent verzeichnet. Der Computerkonzern bietet mit Hochleistungsservern, Netzwerksystemen und Speicherlösungen Grundlagen für das Boomthema Künstliche Intelligenz (KI). «So sieht ein KI-Superzyklus aus», kommentierte Experte Amit Daryanani von Evercore ISI. «Die neuen Erwartungen ziehen einem die Socken aus», stimmte Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan zu. Mehrere Analysten schraubten ihre Kursziele für die Dell-Aktien massiv nach oben und trauen ihnen damit über den aktuell erwarteten Sprung hinaus weiteres Potenzial zu.