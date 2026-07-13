Nach einem starken Börsendebüt von SK Hynix am Freitag an der Nasdaq, ging es vorbörslich nun um knapp 10 Prozent abwärts, was im Vergleich zum Ausgabepreis aber immer noch ein Plus von 1,6 Prozent wäre. In Korea war es an diesem Morgen bereits steil abwärts gegangen mit der Aktie des Chipriesen, die ein Symbol für die KI-Begeisterung unter Privatanlegern geworden ist. Sie erlebte mit minus 15 Prozent den kräftigsten Kurssturz in ihrer Geschichte.