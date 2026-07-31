Apple machen indessen vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation Engpässen bei wichtigen Bauteilen zu schaffen. Das Problem seien aktuell vor allem knappe Produktionskapazitäten bei kombinierten Chipsystemen, die das Herzstück von Apple-Geräten wie iPhones und Mac-Computern sind, so Konzernchef Tim Cook. Bei den Anlegern kam das nicht gut an. Für die Papiere ging es um 7,7 Prozent nach unten.