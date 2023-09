Schwache Konjunkturdaten aus China und eine trübe Unternehmensstimmung in der Eurozone dürften am Dienstag auch auf die Börsenlaune in den Vereinigten Staaten drücken. An Asiens Aktienmärkten ging es bereits bergab und die Börsen in Europa schwächeln. Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende taxiert der Broker IG den New Yorker Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer auf 34 801 Punkte. Der technologielastige Auswahl-Index Nasdaq 100 wird 0,5 Prozent schwächer erwartet bei 15 418 Punkten.

05.09.2023 14:51