Am US-Aktienmarkt zeichnet sich auch am zweiten Börsentag des neuen Jahres kaum Schwung ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag über eine Stunde vor Handelsbeginn zwar 0,2 Prozent höher auf 42.488 Punkte und sieht den technologielastigen Nasdaq 100 0,4 Prozent im Plus bei 21.063 Punkten. Ähnlich wie am Vortag könnte der anfängliche Optimismus aber schnell wieder verfliegen, befürchtet Marktexpertin Susannah Streeter vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.