Die US-Notenbank Fed macht es den Anlegern mit ihren Zinsaussichten derzeit schwer. Am Dienstag hatte Fed-Chef Jerome Powell ein weiteres Mal die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen gedämpft. Er signalisierte, dass die Währungshüter nach einer Reihe überraschend starker Inflationsdaten mit einer Zinssenkung länger warten werden als bisher angenommen. Die Märkte gehen inzwischen mehrheitlich von nur noch einer Zinssenkung in diesem Jahr aus. Insofern sollte der Konjunkturbericht der Notenbank an diesem Abend, das «Beige Book» für Aufmerksamkeit sorgen.