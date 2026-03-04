Die US-Aktienmärkte dürften nach den Vortagesverlusten mit moderaten Gewinnen in den Handel am Mittwoch starten. Positive Impulse liefert ein Bericht der «New York Times», wonach der Iran indirekt Kontakt zu den USA aufgenommen hat, um über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Für Belastung sorgen allerdings Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, dass der vorgeschlagene globale Zollsatz von 15 Prozent noch diese Woche in Kraft treten könnte.