Die US-Wirtschaft schuf im September deutlich mehr Arbeitsplätze als erwartet. Die Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 4,1 Prozentpunkte. Helaba-Experte Ralf Umlauf sprach in einer ersten Reaktion von einem erneut starken Stellenzuwachs. Damit sei eine Schwäche des Arbeitsmarktes nach wie vor nicht zu konstatieren. Auch die Lohnentwicklung sei äusserst robust. Damit würden die ambitionierten Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank deutlich zurückgedrängt, so Umlauf.