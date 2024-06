Börsianer verwiesen auf Marktspekulationen, dass eine Abkühlung der Wirtschaft der US-Notenbank Fed Spielraum für Zinssenkungen noch in diesem Jahr geben wird. Frische Impulse in diese Richtung könnte der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. «Wir fangen an, eine Flaute auf dem Arbeitsmarkt zu sehen, was der Fed mehr Flexibilität gibt», bemerkte Marktexperte Justin Onuekwusi von St James's Place Management.