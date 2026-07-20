Nach dem schwachen Freitag zeichnet sich für die US-Börsen am Montag ein freundlicher Auftakt ab. Den Nasdaq 100 , der vor dem Wochenende wegen KI-Sorgen noch deutlich verloren hatte, taxierte der Broker IG knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 28.823 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird von IG 0,2 Prozent fester erwartet bei 52.271 Zählern.