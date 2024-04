US-Anleger können nun erst auf die am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten reagieren. Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte die Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten auf sich ziehen. Diese war insgesamt in etwa wie erwartet ausgefallen und dürfte der US-Notenbank Fed kein Argument liefern, nicht demnächst mit Zinssenkungen zu beginnen. Dies sollte sich leicht positiv auf die Stimmung am Markt auswirken, hiess es von Teilnehmern. Im Handelsverlauf werden zudem Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht./he