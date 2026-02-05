Der Sprung über die runde Marke von 50.000 Punkten dürfte dem Dow Jones Industrial auch am Donnerstag zunächst versagt bleiben. Schwache Daten vom Arbeitsmarkt im Januar haben vorbörslich etwas auf die Kurse gedrückt. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn berechnete der Broker IG den Dow mit 0,3 Prozent im Minus auf 49.340 Zähler. Der Nasdaq 100 dürfte mit 24.710 Punkten zum Start um 0,7 Prozent nachgeben.