Angesichts von Licht und Schatten in den Quartalsbilanzen grosser US-Konzerne könnte die Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag eine Auszeit nehmen. Zum Wochenauftakt hatten sich alle drei grossen Aktienindizes, der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100, zu weiteren Rekorden aufgeschwungen. Der Dow hatte erstmals die Marke von 38 000 Punkten überwunden.

23.01.2024 14:35