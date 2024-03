Nach einem schwachen Dienstag zeichnet sich an der Wall Street zur Wochenmitte eine Gegenreaktion ab. Rund eine anderthalb Stunden vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 38 690 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 deutete sich ein Plus von 0,9 Prozent auf 18 053 Punkte an.

06.03.2024 14:23