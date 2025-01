Die US-Börsen dürften am Donnerstag an ihren starken Vortageslauf anknüpfen. Auftrieb für die technologielastige Nasdaq kommt vor allem durch einen Umsatz- und Gewinnsprung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC. Zudem stützten die starken Quartalszahlen der Bank of America (BofA) sowie von Morgan Stanley die Stimmung. Die Konjunkturdaten blieben überwiegend hinter den Erwartungen zurück, was allerdings die Zinssenkungserwartungen stützen dürfte.