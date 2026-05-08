Im internationalen Kontext fallen die US-Aktienmärkte am Freitag mit positiven Indikationen auf. Während die Börsen in Europa mit Abschlägen darauf reagierten, dass Zusammenstösse zwischen den USA und dem Iran die Bemühungen um ein Kriegsende zu untergraben drohen, zeichnen sich in New York unmittelbar vor dem anstehenden Arbeitsmarktbericht Gewinne ab. Neben dem konjunkturellen Aspekt könne dieser den Anlegern auch neue Eindrücke für die Geldpolitik vermitteln.