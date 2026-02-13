Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag dürften die US-Börsen am Freitag mit Zinshoffnungen im Rücken höher in den Handel starten. Am Vortag hatten erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen grosser KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen ein Stück weit getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.