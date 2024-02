Die Aktien der New York Community Bancorp stabilisierten sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 2 Prozent, nachdem sie seit Beginn vergangener Woche um rund 60 Prozent eingebrochen waren. Hintergrund der schlechten Stimmung war die Ankündigung einer deutlichen Dividendensenkung sowie der Aufstockung der Risikovorsorge für ausfallgefährdete Gewerbeimmobilienkredite. Die Ratingagentur Moody's stufte die Anleihen der Bank mittlerweile auf «Junk» ab, sieht also grössere Risiken.