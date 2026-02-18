Wie es heisst, kommen erste Schnäppchenjäger in die Versuchung, das zuletzt ermässigte Kursniveau für sich zu nutzen. Dies zeigt sich bei den sieben bedeutendsten Technologiewerten der USA, den sogenannten «Magnificent 7», die vorbörslich fast alle im Plus gehandelt werden. Der von der Tech-Branche geprägte Nasdaq 100 hatte am Vortag im frühen Handel den niedrigsten Stand seit November erreicht, während der Dow zuletzt wieder unter die 50.000-Punkte-Marke gesunken ist.